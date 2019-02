DIRECT. Maternités en danger, animaux en voie d'extinction : regardez "Envoyé spécial"

L’équipe d'"Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

Au sommaire

Ma maternité va fermer

La France compte aujourd’hui 488 maternités ; en 1975, il y en avait 1 369. En quarante-quatre ans, les deux tiers des lieux où les femmes peuvent accoucher ont disparu. En première ligne, les "petites" maternités, avec moins de 300 accouchements pratiqués chaque année. Beaucoup sont situées dans des zones isolées. Conséquence : des femmes sont désormais contraintes de faire plus d’une heure de route pour accoucher.

Ces fermetures font-elles courir un risque aux futures mamans et à leurs enfants ? De l’Indre au Jura, "Envoyé spécial" est allé à la rencontre de femmes enceintes qui se sentent abandonnées et inquiètes. Certaines études montreraient que plus il y a de kilomètres entre la maison et la maternité, plus l’accouchement est risqué.

Un reportage de Robin Braquet, Aurélie Clément et Baptiste Laigle.

Quand nos animaux disparaissent...

Entendrez-vous encore longtemps l’alouette chanter dans la prairie d’à côté ? Et aurez-vous la chance de voir un jour le hamster sauvage gambader dans les plaines d’Alsace ? Pas si sûr ! Les animaux du quotidien, ceux que l’on croise dans nos campagnes, sont eux aussi en voie d’extinction.

"Envoyé spécial" est allé à la rencontre de ceux qui se battent pour la sauvegarde de nos animaux familiers. En Alsace, Jean-Paul, un amoureux de la nature, se dévoue corps et âme pour le grand hamster décimé par la culture intensive de maïs. Il a monté son propre élevage et tente de sensibiliser les agriculteurs à cette cause. A Lyon, des chercheurs étudient les grenouilles stressées par l’éclairage public et le trafic routier. Tous espèrent les sauver de la disparition.

Un reportage de Raphaële Schapira, Mathieu Rénier et Frédérique Prigent.

Faux ministre, vrai escroc

"Allô ? C’est Jean-Yves Le Drian au téléphone ! La France a besoin de vous !" Depuis l'été 2015, de nombreuses personnalités, ambassadeurs, hommes d’affaires et patrons de PME ont reçu cet étrange appel. Au bout du fil, l’homme se présente comme Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de 2012 à 2017 et actuel ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il réclame de l'argent pour payer la rançon d’otages supposément aux mains de groupes jihadistes : un geste pour la France, en toute discrétion…

Cet appel solennel, cette voix persuasive sont en fait une incroyable arnaque. Un escroc, seul ou en bande organisée, va jusqu’à fabriquer un masque en silicone du ministre. Sur Skype, on voit un bureau, des drapeaux et un homme ressemblant à Jean-Yves Le Drian. L’image est troublante. Et certains s’y sont laissé prendre : plus de 80 millions d'euros ont déjà été extorqués... "Envoyé spécial" a remonté la piste de cette escroquerie invraisemblable.

Une enquête d’Elise Le Guevel, Matthieu Rénier et Benoît Sauvage.

