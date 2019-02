VIDEO. Ma maternité va fermer

La France compte aujourd’hui 488 maternités ; en 1975, il y en avait 1 369. En quarante-quatre ans, les deux tiers des lieux où les femmes peuvent accoucher ont disparu. En première ligne, les "petites" maternités, avec moins de 300 accouchements pratiqués chaque année. Beaucoup sont situées dans des zones isolées. Conséquence : des femmes sont désormais contraintes de faire plus d’une heure de route pour accoucher.

Des futures mamans qui se sentent abandonnées

Ces fermetures font-elles courir un risque aux futures mamans et à leurs enfants ? De l’Indre au Jura, "Envoyé spécial" est allé à la rencontre de femmes enceintes qui se sentent abandonnées et inquiètes. Certaines études montreraient que plus il y a de kilomètres entre la maison et la maternité, plus l’accouchement est risqué.

Un reportage de Robin Braquet, Aurélie Clément et Baptiste Laigle diffusé dans "Envoyé spécial" le 14 février 2019.