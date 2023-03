Eurozapping : l'état de santé du pape François s'améliore

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du jeudi 30 mars.

En Italie, l'état de santé du pape François s'améliore. Après sa première nuit dans un hôpital à Rome, le souverain pontife s'est levé et s'est recueilli dans une chapelle, jeudi 30 mars. Son hospitalisation, due à une bronchite infectieuse, avait fait la Une de la presse, mercredi. Le Vatican a pris ses dispositions pour son remplacement éventuel lors des fêtes de Pâques.

Quatre banquiers suisses condamnés

En Suisse, quatre banquiers ont écopé de plusieurs mois de prison avec sursis. Ils sont coupables d'avoir accepté de gérer dix millions d'euros du chef d'orchestre russe Sergueï Roldouguine sans vérifier leur provenance. L'homme n'avait pourtant pas de fortune, mais il est un ami proche de Vladimir Poutine. Certains l'appellent même son "portefeuille".

En Bulgarie, les agriculteurs sont étranglés par les importations ukrainiennes. Ils n'arrivent plus à vendre leurs productions et ont décidé de manifester leur colère. Le blé ukrainien, mais aussi les légumes et la viande importés de ce pays, sont beaucoup moins chers. Un problème que rencontrent tous les pays de l'Est proches de l'Ukraine.