Espagne : des incendies dévastateurs dès le mois de mars

B. Mousset, C. Ricco

Les fortes températures enregistrées pour un mois de mars et des vents violents sont à l'origine de plusieurs incendies inhabituels en Espagne.

Un incendie s'est déclaré dans la région des Asturies, en Espagne, mercredi 29 mars. Il s'agit du troisième grand feu en ce mois de mars dans le pays. Des centaines d'hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Ce sinistre intervient à quelques jours seulement après le premier incendie majeur de l'année, dans la région de Valence. Plus de 4 000 hectares avaient été brûlés et 1 800 personnes évacuées.

"Des incendies typiques des mois d'été"

Les très fortes températures enregistrées pour un mois de mars et des vents violents sont à l'origine d'un incendie très inhabituel en cette saison. "Nous sortons de l'hiver et nous voyons pourtant des incendies typiques des mois d'été. Cela est lié à la situation d'urgence climatique que connaît le monde et qui a malheureusement un impact considérable sur la Méditerranée", alerte le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.