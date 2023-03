Espagne : l'urgence face à la sécheresse et aux incendies

Au mois de mars, l’Espagne est déjà frappée par un puissant épisode de sécheresse et par de violents incendies. Pour le Premier ministre, c’est une nouvelle preuve de l’urgence climatique. Il lance un appel à la prudence qui va bien au-delà de ses frontières.

Un gigantesque brasier, toujours hors de contrôle, dévore le sud de l’Espagne dans la Province de Castellón. Il s’agit d’un incendie typique de l’été. Pourtant, nous sommes en plein mois de mars. 3 000 hectares ont déjà brûlé. Près de 500 pompiers et une vingtaine de moyens aériens tentent de lutter, mais ce sont des gouttes d’eau face à l’immensité du brasier. Le feu s’est déclaré hier, le 23 mars, près de la région de Valence.

Une sécheresse persistante

Attisé par des vents forts et une température de près de 35°C, le feu a traversé les routes et menacé les villes. 1 500 habitants ont déjà dû être évacués. C’est le premier grand incendie de l’année, conséquence d’une sécheresse dans le sud de l’Espagne qui dure et persiste depuis plusieurs mois. Des paysages désertiques se dessinent. En Catalogne, un lac desséché vient ainsi de laisser réapparaître les fondations d’une église alors qu’on apercevait autrefois seulement le clocher.