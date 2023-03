Guerre en Ukraine : 17 enfants ukrainiens déportés reviennent dans leurs familles

Des enfants ukrainiens, déportés par la Russie, ont pu retrouver leurs familles grâce au travail d'une ONG. Selon les informations ukrainiennes, ils seraient plus de 16 000 à être encore en Russie.

Une joie intense entre un père et sa fille. Ils ne s'étaient pas vus depuis plus de 6 mois. 17 enfants ukrainiens ont retrouvé leur famille après avoir été déportés en Crimée, ils ont entre 6 et 17 ans. "Les professeurs de l'école nous avaient dit qu'on allait faire un court séjour en Crimée. Au départ, je voulais y aller, mais on a été trompés", a témoigné un garçon rapatrié. Les parents avaient d'abord accepté de les laisser partir pour les protéger de la guerre. "Ils ont donné l'impression que tout allait bien pour les enfants. Mais mon fils m'a appelé pour me dire que ce n'était pas un camp mais un camp de concentration, avec des barbelés", déplore une mère.

16 200 enfants déportés ?

Ce rapatriement a été organisé par l'ONG Save Ukraine, qui n'a pas donné de détails sur les négociations avec les Russes. Mais des détails sur les méthodes utilisées pour soustraire les enfants à leurs parents en Ukraine : "Les Russes utilisent l'effet de surprise, leur disant qu'ils ont une heure pour se décider, sinon des Ukrainiens et des mercenaires américains viendront leur faire du mal. C'est du chantage et de la manipulation", explique Myroslava Khartcheko, juriste pour Save Ukraine. Combien d'enfants ont été déportés depuis le début de la guerre ? L'Ukraine en a identifié plus de 16 200. La Russie se défend de vouloir les protéger de la guerre.