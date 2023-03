Sidaction : la campagne 2023 d'appel aux dons est lancée

Top départ de la campagne d'appel aux dons pour le Sidaction. L'occasion de faire le point sur les protections et le dépistage pour lutter contre la maladie.

Depuis le début de l'année, il est possible pour les jeunes de se procurer des préservatifs gratuits en pharmacie. "C'est quelque chose de très normal, je suis très content que ce soit mis en place", commente un jeune homme. Le but ? Prévenir des infections sexuellement transmissibles comme le sida. Le virus fait plus de 600 000 victimes chaque année dans le monde, près de 20 ans après sa découverte.

Se faire dépister régulièrement

Les protections sont encore trop peu utilisées, notamment chez les jeunes. Un sondage révèle que 29% des 15-24 ans utilisent un préservatif lors d'un rapport sexuel. Et 28% déclarent s'être fait dépister au moins une fois dans l'année. Des chiffres jugés trop faibles par les associations d'information. Elles alertent sur la nécessité de s'informer et se faire dépister pour détecter la maladie le plus tôt possible. Car vivre normalement avec le VIH est possible. Cette année, la campagne du Sidaction assure qu'un "monde sans sida est possible".