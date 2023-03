Allemagne : le discours très politique du roi Charles III

Le roi britannique Charles III a pris la parole au Parlement allemand, jeudi 30 mars, évoquant notamment la guerre en Ukraine et "la sécurité de l'Europe".

Pour la première fois, un roi britannique s'est exprimé au Parlement allemand, jeudi 30 mars. La guerre en Ukraine a été au cœur du discours de Charles III. "La sécurité de l'Europe et nos valeurs démocratiques sont menacées. Nous sommes ébranlés par les terribles destructions", a déclaré le monarque, à la fois en anglais et en allemand. "Nous pouvons puiser du courage dans notre unité pour défendre la paix et la liberté de l'Ukraine", a-t-il poursuivi.

La visite d'une ferme biologique

Le souverain britannique a joint le geste à la parole en visitant un centre de réfugiés ukrainiens dans un ancien aéroport de Berlin (Allemagne). Charles III a également évoqué son engagement écologique. Il a visité une ferme biologique et est allé au contact de nombreux Allemands venus à sa rencontre. Cette visite a permis de marquer les liens indéfectibles entre la royauté britannique et le continent européen.