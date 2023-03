Visite reportée de Charles III : "Macron se soumet à la populace", dénonce la presse anglaise

Une rue parisienne, la rue Saint-Marc, s'étale en une du Times. Une photo superbe et effrayante à la fois, où des ordures recouvrent la chaussée au pied des immeubles typiques de Paris. "Le chaos règne en France", titre le journal britannique vendredi 24 mars au lendemain de la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

>> Annulation de la visite de Charles III en France : qui est à l’origine de cette décision ?

Il aura fallu l'annulation de la visite royale pour que la situation française occupe la première page des quotidiens britanniques.

"The system designed to prevent another revolution has created the conditions for violent revolt," writes Robert Tombs.



