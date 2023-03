Pyrénées-Orientales : le département en état d'alerte sécheresse

I. Sabourault, C.-M. Denis, C. Combalusier, E. Urtado

Dans les Pyrénées-Orientales, l'eau ne court plus dans la moitié des canaux d'irrigation. Ceux qui alimentent les particuliers sont même fermés.

À pied dans le lit de l'Agly (Pyrénées-Orientales), François Toulet Blanquet, directeur du syndicat mixte du bassin versant de l’Agly, n'a jamais vu ça au sortir de l'hiver. Chaque semaine, il comptabilise les cours d'eau asséchés. Depuis juin 2022, les Pyrénées-Orientales sont en alerte sécheresse. Il faut gérer la pénurie. Dans le département, l'eau ne court plus dans la moitié des canaux d'irrigation. Ceux qui alimentent les particuliers sont fermés par arrêté préfectoral. Cette année, le débit de la rivière est bien plus faible que d'habitude. Seuls les professionnels ont le droit de prélever, mais seulement deux jours sur quatre.

Un climat semi-aride s'installe

Dans la vallée de Rivesaltes, ils sont un peu mieux lotis grâce à un puits construit par les anciens et bichonné comme un trésor. Tous les matins, ils croisent les doigts et mesurent la quantité d'eau qu'ils vont pouvoir se partager chacun leur tour, trois fois par semaine. Depuis 50 ans, Joseph Sirach, arboriculteur, consigne chaque jour la météo à chaque fois qu'il pleut à Rivesaltes. "Depuis que je fais des annotations, je n'ai jamais été aussi bas. […] On est au fond du trou", regrette le producteur. Il n'est pas très optimiste, personne dans la famille ne prendra sa suite. Le climat semi-aride qui s'installe dans la région est prévu pour durer.