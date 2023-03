Hospitalisation du pape François : le souverain pontife va mieux et "a repris le travail", annonce le Vatican

Son état de santé "s'améliore progressivement et les traitements prévus se poursuivent", a encore déclaré le Saint-Siège jeudi, après l'annonce de son hospitalisation la veille.

Le pape François, hospitalisé depuis mercredi 30 mars, à Rome pour une infection respiratoire, va mieux et "a repris le travail", a annoncé jeudi le Vatican. L'état de santé du pape âgé de 86 ans "s'améliore progressivement et les traitements prévus se poursuivent. Ce matin après le petit déjeuner, il a lu quelques journaux et a repris le travail", a précisé le Saint-Siège dans un communiqué.

Hospitalisé à Rome, François souffre d'une infection respiratoire qui n'est pas le Covid-19, avait annoncé le Saint-Siège mercredi en début de soirée.

Le Vatican avait d'abord invoqué une hospitalisation de François pour des "examens programmés". "Ces derniers jours, le pape François a éprouvé des difficultés à respirer et, cet après-midi, il a été admis à la polyclinique A. Gemelli pour des contrôles médicaux", a finalement déclaré dans la soirée mercredi le porte-parole du Saint-Siège Matteo Bruni.