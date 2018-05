Nucléaire iranien : la colère des Iraniens après le retrait américain de l'accord

Donald Trump ne s'est pas contenté de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain a accusé l'Iran d'être le principal sponsor du terrorisme mondial. Comment réagissent les Iraniens ? "Il y a une colère sourde mêlée d'inquiétude. Il y a ceux qui veulent croire que cet accord va perdurer, malgré la menace qui pèse notamment sur les investissements européens", commente Mariam Pirzadeh, la correspondante de France 24 en direct de Téhéran (Iran).

Ali Khamenei demande des garanties

Le Guide suprême s'est exprimé ce mercredi 9 mai. "Il ne fait pas confiance aux pays européens. Il demande des garanties, sinon cet accord ne tiendra pas. Il y a aussi cette colère, un peu plus visible, mais minoritaire. Un drapeau américain a été symboliquement brûlé au Parlement iranien, ainsi qu'un faux accord sur le nucléaire. Un peu plus tard dans l'après-midi, il y a eu une manifestation devant l'ancienne et dernière ambassade des États-Unis à Téhéran. Des protestataires issus du camp conservateur qui demandent que l'Iran sorte de cet accord sur le nucléaire", explique la journaliste.

