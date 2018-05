Samu : quelle est la procédure quand vous composez le 15 ?

Quand vous appelez le Samu, vous ne tombez pas directement sur un médecin. Ce sont les assistants médicaux de régulation qui vous répondent. Leur rôle est de recueillir les informations de base, votre identité, votre âge, votre adresse. Ceci afin de poser un premier diagnostic d'urgence grâce à quelques questions. Ils transmettent au final l'appel au médecin dans tous les cas. Ce qu'ils doivent gérer, c'est le niveau d'urgence.

Une formation, mais pas de diplôme spécifique

En cas d'urgence vitale, le service mobile d'urgence est envoyé directement sur place et passe l'appel au médecin. Si la situation est moins urgente, l'appel est simplement transmis au médecin qui, lui, décidera ou non d'envoyer les secours. Si ce n'est pas urgent, l'appel est mis en attente et sera traité dès qu'un médecin en a le temps. Ces assistants reçoivent une formation spécifique. Mais il n'existe pas de diplôme d'État au niveau national. Les Samu ont reçu en 2016 pas moins de 24 millions d'appels. Environ 3% ont nécessité l'envoi d'une équipe d'urgence.

