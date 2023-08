États-Unis : l’ouragan Idalia inonde les côtes de la Floride

L’ouragan Idalia a balayé le nord-ouest de la Floride mercredi 30 août en début d’après-midi. De catégorie 4, il a provoqué des vents de 200km/h et d’impressionnantes inondations. Des habitants ont dû être évacués.

En moins de 30 minutes, le ciel de Miami (Floride) s’assombrit : Idalia est en approche. Plus au nord, la houle se déchaîne. Les maisons au bord de l’océan n’ont aucune chance face aux vagues et sont submergées. Les rafales dépassent les 200km/h. Le littoral est dévoré par les vagues, frappé de plus en plus fort minute après minute.

Plus d’un million d’habitants évacués

La Floride est placée en alerte maximale, redoutant la pire tempête depuis un siècle. 1,5 million d’habitants ont été évacués ou confinés. "Ne sortez pas au milieu de l’ouragan, où que vous soyez, abritez-vous", demande la police. Après le passage d’Idalia, l’eau est partout, paralysant les plus grandes avenues. De nombreux commerces sont engloutis, par endroits des habitants commencent déjà à nettoyer. Idalia se dirige ce soir vers Géorgie.