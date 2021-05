Monde : quel rôle joue l’aspect religieux dans certains conflits ?

Dominique Reynié est l’invité du 23 heures de Franceinfo lundi 17 mai. Avec d’autres experts, le directeur général de la Fondation pour l’innovation politique publie Le XXIe siècle du christianisme aux Éditions du Cerf. Interrogé sur le rôle de la religion notamment dans le conflit actuel entre Israël et la Palestine, il déclare que même si cela ne signifie pas que le cœur de l’affaire est religieux, "cela veut dire que la religion est un carburant extraordinaire que vont utiliser des stratèges, des entrepreneurs en politique, des chefs d’États et de gouvernements, des chefs d’organisations pour mener à bien leur propre entreprise. Avec le Hamas, on voit bien qu’il y a une islamisation du conflit israélo-palestinien et puis avec Benjamin Netanyahou, on voit bien qu’il y a une surutilisation de la référence théocratique dans la manière dont il conduit les affaires."

Plusieurs religions persécutées en Chine

Dominique Reynié souligne l’importance que peuvent avoir certaines religions dont les pratiquants sont parfois persécutés par des gouvernements. Il insiste sur "la séparation du politique et du religieux qui est une des conditions de l’autonomie du religieux, de sa posture critique à l’égard du pouvoir et qui place le pouvoir sous la surveillance de la société civile. C’est pour ça qu’en Chine, Xi Jinping persécute non seulement les Ouïghours, mais aussi les chrétiens parce que ce sont des éléments qui alimentent une vigueur de la société civile."