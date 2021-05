Conflit au Proche-Orient : pas d’accalmie entre Israël et la Palestine

De nombreuses personnes sont décédées lors des récents affrontements entre Israël et la Palestine. En duplex depuis Jérusalem dans le 23 heures de Franceinfo lundi 17 mai, le journaliste de France Télévisions Dominique Derda rapporte qu’il n’y a "aucun signe d’accalmie, bien au contraire, ni du côté du Hamas ni du côté israélien. Benjamin Netanyahou sait pertinemment qu’un jour ou l’autre, la pression internationale sera trop forte et qu’il devra, qu’il le veuille ou non, accepter un cessez-le-feu. Mais d’ici là, dit-il, pas question d’arrêter les bombardements."

Des opérations qui vont continuer lors des prochains jours

Les services de renseignement israéliens estiment que "le Hamas, qui a tiré en une semaine un peu plus de 3 000 roquettes, dispose de réserves dix fois supérieures, dont certaines désormais capables d’atteindre n’importe quelle ville du pays", relaie Dominique Derda. L’objectif pour Israël serait de mener plusieurs opérations pour que "le jour venu, quand les armes se tairont enfin, le Hamas mettent des années à retrouver une force de frappe suffisante pour menacer à nouveau Israël", explique le journaliste.