Monde : l’humanité en majorité croyante

La croyance en une religion est une pratique toujours très répandue dans le monde entier. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo lundi 17 mai, la journaliste de France Télévisions Justine Frayssinet se base sur les chiffres de 2017 du Pew Research Center. Elle rapporte que "l’humanité est en fait en majorité croyante. À ce jour, les chrétiens constituent le premier groupe religieux avec 31%, suivi des musulmans avec 24%, 15% pour les hindouistes. Les bouddhistes sont quasiment à 7% et les autres communautés religieuses sont considérées comme minoritaires, comme (par exemple) les juifs avec 0,2%." Elle précise que lors des dernières années, les populations de presque toutes les sociétés industrialisées "se sont laïcisées mais pour autant, on ne peut pas vraiment parler d’un déclin des religions, mais bien d’une évolution".

L’évolution de la démographie devrait changer la donne

Justine Frayssinet explique que le nombre de naissances musulmanes devrait être plus important que celui des naissances chrétiennes d’ici dix ans. "Entre 2055 et 2060, 232 millions de bébés devraient naître de mères musulmanes, contre 226 millions de mères chrétiennes. La raison, toujours selon le Pew Research Center, ce sont des taux de fécondité qui seraient plus élevés et une population relativement jeune dans les familles musulmanes", précise-t-elle.