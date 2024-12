Direct Offensive en Syrie : l'armée annonce un "redéploiement" de ses forces dans le Sud, où les rebelles continuent de progresser

L'armée syrienne a annoncé, samedi 7 décembre, qu'elle se redéployait dans Deraa et Soueida, après qu'une ONG a rapporté que Damas avait perdu le contrôle de la majeure partie de ces deux provinces du Sud. En une semaine, des groupes rebelles ont effectué la percée la plus importante en 13 ans de conflit. "Nos forces opérant à Deraa et Soueida se redéploient, se repositionnent et établissent un périmètre de sécurité après que des éléments terroristes ont attaqué des points de contrôle isolés", a affirmé l'armée dans un communiqué, publié par un média d'Etat. Vendredi soir, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a déclaré que des groupes rebelles avaient pris le contrôle de plus de 90% de Deraa. Suivez notre direct.

Les rebelles progressent vers Homs. Après avoir pris Alep, la grande ville du nord, et Hama, dans le centre, les rebelles ont progressé vers Homs vendredi. "Le but de la révolution, c'est de renverser ce régime. Nous avons le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif", a affirmé à CNN Abou Mohammed al-Jolani, le chef du HTS, qui mène la coalition rebelle. HTS est considéré comme terroriste par l'ONU, les Etats-Unis et certains pays européens.

Plusieurs pays appellent leurs ressortissants à évacuer. Les autorités américaines ont appelé vendredi leurs ressortissants à évacuer la Syrie "sur le champ", tant qu'il y a encore des possibilités de vols commerciaux. La Russie, principal allié du pouvoir syrien, avait plus tôt demandé à ses concitoyens de quitter le pays. Samedi matin, la Jordanie a suivi leur exemple.

Une réunion samedi au Qatar. La Turquie retrouve, samedi à Doha, la Russie et l'Iran pour tenter de trouver une issue politique et pacifique en Syrie et éviter le chaos à ses portes. Les trois pays, qui délèguent leurs ministres des Affaires étrangères, sont partenaires depuis 2017 du processus d'Astana, initié pour trouver une issue au conflit syrien.