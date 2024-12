Direct Notre-Dame de Paris : suivez la cérémonie de réouverture de la cathédrale restaurée, cinq ans après l'incendie

Fermée au public depuis cinq ans, la cathédrale reçoit ses premiers visiteurs en grande pompe. Le président Emmanuel Macron va s'exprimer autour de 19h20, samedi 7 décembre, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, ravagée par un important incendie en 2019, puis restaurée de fond en comble. Des dizaines de chefs d'Etat ont fait le déplacement, parmi lesquels le prochain président américain Donald Trump. Les festivités se poursuivront en deuxième partie de soirée, avec un grand concert diffusé par France Télévisions dès 21h30. Suivez notre direct.

Un poème d'Aragon et une prestation des frères Capuçon ouvrent le bal. Les célébrations commencent à 19 heures par l'ouverture des portes, suivie par la projection d'un film retraçant les cinq années de chantier, a fait savoir l'Elysée. Il sera suivi par la lecture d'un poème de Louis Aragon par Eric Ruf, membre de la Comédie-Française, et la prestation musicale des frères Renaud et Gautier Capuçon.

Emmanuel Macron prononcera finalement son discours à l'intérieur. Le chef de l'Etat devait initialement s'exprimer autour de 19h20 à l'extérieur de l'édifice, par respect pour la séparation entre l'Etat et l'Eglise. A cause du mauvais temps, l'intégralité de la cérémonie se déroulera finalement à l'intérieur de la cathédrale.

Donald Trump et le Prince William parmi les invités. La prise de parole d'Emmanuel Macron se tiendra devant plusieurs dizaines de chefs d’Etat et de personnalités politiques, parmi lesquels le président nouvellement réélu Donald Trump, mais aussi la Première dame américaine Jill Biden ou encore le prince William.

Un grand concert à partir de 21h30. Après l'office religieux, la soirée continue en musique, au sein de Notre-Dame, avec Clara Luciani, Vianney, Garou mais aussi la soprano sud-africaine Pretty Yende, le pianiste chinois Lang Lang et la star franco-béninoise Angélique Kidjo. Quelques invités surprises pourraient faire leur apparition lors de ce grand concert, enregistré vendredi à cause de la météo et qui devrait durer entre 2h15 et 2h30.

Une édition spéciale durant 48 heures. France Télévisions propose, sur France 2 et franceinfo, des éditions spéciales ainsi que la diffusion intégrale de ces deux journées de célébrations. Le dispositif exceptionnel débute dès 6h30 et se poursuit grâce à des émissions et aux journaux télévisés de 13 heures et 20 heures.