Covid-19 : le vaccin Sanofi bientôt autorisé ?

Le premier vaccin français contre le Covid-19 pourrait prochainement voir le jour. Le laboratoire Sanofi continue de travailler pour élaborer le sien. La phase deux des tests a été réalisée sur 722 participants âgés de 18 à 95 ans recrutés aux États-Unis et au Honduras. Sur toutes les tranches d’âges, le vaccin a été jugé efficace.

Une troisième phase décisive

Une troisième phase de tests doit avoir lieu à la fin du mois de mai. Elle concernera 35 000 participants. "C’est un essai pour lequel la donnée d’efficacité est beaucoup plus robuste donc très clairement, on verra apparaître s’il y a un vrai signal d’efficacité concret face aux variants et à l’extrême aussi face aux effets secondaires", analyse le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond Poincaré (AP-HP) de Garches. La production du vaccin va être lancée à la fin du mois de mai sans attendre les résultats. Il pourrait être commercialisé dès la fin de l’année en fonction des résultats des derniers essais.