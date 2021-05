Covid-19 : quels avantages pourrait apporter le vaccin de Sanofi ?

Si la France a peut-être retrouvé des couleurs dans la course au vaccin contre le Covid-19, le vaccin de Sanofi ne devrait pas être utilisé avant la fin de l'année. Ce vaccin peut-il, malgré tout, être une bonne solution pour les mois à venir ? Il devrait être moins cher que l'Américain et serait produit plus rapidement, entre autres.

En France, la campagne de vaccination contre le Covid-19 s'accélère. 20 millions de Français ont reçu une première injection. Le potentiel vaccin français de Sanofi, annoncé pour la fin de l'année, serait-il trop tardif ? Pas forcément. Même lancé fin 2021, il serait utile dans une lutte à long terme, selon les épidémiologistes. "On va pouvoir s'en servir pour faire des rappels vaccinaux et pour de nouvelles vaccinations", se réjouit Philippe Amouyel, professeur de santé publique à l'Institut Pasteur de Lille (Nord).



Des avantages logistiques et matériels

Pour compenser son retard dans la lutte anti-Covid, Sanofi se veut concurrentiel sur le prix : 10 euros maximum la dose, soit deux fois moins cher que Pfizer, selon des sources européennes. La technologie est déjà éprouvée, et donc moins coûteuse. Et quid de la production ? Sanofi jouit d'une grande expérience dans la production de vaccins, et dispose du premier site mondial en matière de production de vaccin contre la grippe saisonnière et la fièvre jaune. Il ne reste plus qu'à attendre le début de la phase 3 des essais cliniques, qui doit débuter à la fin du mois de mai.