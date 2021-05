Covid-19 : l’arrivée tardive et attendue du vaccin Sanofi

Au plein coeur de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, de nombreux espoirs étaient fondés sur la prochaine arrivée du vaccin Sanofi. Malheureusement, son élaboration a pris plus de temps que prévu, la faute notamment à sa méthode utilisée : la protéine recombinante. "Cela nécessite des tâtonnements, c’est-à-dire des essais plus longs, notamment une phase deux beaucoup plus longue", expliquait l’épidémiologiste Yves Buisson en décembre 2020.

45 millions de doses prévues n’ont pas été livrées

Ces retards ont chamboulé la campagne de vaccination en France. Les 45 millions de doses prévues du vaccin Sanofi n’ont pas été livrées. N’ayant pas fait partie des vaccins précurseurs dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, celui de Sanofi espère pouvoir avoir une influence importante à l’avenir. Le laboratoire mise notamment sur son prix qui pourrait s’avérer finalement moins coûteux que ses concurrents.