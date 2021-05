Danone : Antoine de Saint-Affrique prend la tête du groupe

Le départ d’Emmanuel Faber, PDG de Danone depuis 1997, obligé de quitter le groupe, a été acté il y a déjà un an. La gestion, axée notamment sur l’aspect environnemental et social, était très critiquée. La rentabilité du groupe, inférieure à celle de ses principaux concurrents, et les difficultés du numéro 1 mondial des produits laitiers frais, ont été exacerbés en 2020 par les effets de la crise sanitaire. Le dernier psychodrame du CAC 40 touche toutefois à sa fin. Les administrateurs du groupe viennent de nommer le successeur d’Emmanuel Faber.

De nouveaux défis à venir

Antoine de Saint-Affrique, peu connu du grand public, est désormais le patron de l’entreprise la plus connue de France. Jusque-là, le quinquagénaire occupait le siège numéro 1 chez le Suisse Barry, le leader mondial du cacao. Chez Danone, de nombreux défis l’attendent, même si la multinationale ne se porte pas si mal avec, en 2020, un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros et un résultat net stable à 2 milliards.