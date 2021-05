"Enfants de Daech, les damnés de la guerre" : le documentaire poignant d’Anne Poiret

Ce sont des images très fortes qui seront diffusées sur France 5 mardi 18 mai à partir de 20h50. Invitée sur le plateau du 23 heures de Franceinfo, Anne Poiret, la réalisatrice du documentaire Enfants de Daech, les damnés de la guerre, revient sur ce qui s’est passé après la défaite de Daech en Irak et surtout le destin de nombreux enfants laissés derrière eux par les terroristes.

Des enfants livrés à eux-mêmes

Anne Poiret explique que "les responsables politiques connaissent l’existence de ces enfants et de leur dangerosité à moyen terme, du drame que ça représente, du drame humain et du coût humain, mais ce n’est pas une urgence. Aujourd’hui, ce sont des victimes et l’Irak a d’autres priorités, les décideurs ont d’autres priorités, les diplomates occidentaux aussi. Finalement, on a cette conscience que c’est un drame et ça va être un problème à moyen terme, mais c’est loin donc c’est un angle mort."

La réalisatrice a eu accès à une des cellules où les jeunes sont détenus. Elle s’est aussi entretenue avec un juge antiterroriste responsable du tribunal et de la prison qui est lui-même "extrêmement en colère de ce qu’il est obligé de faire et de ce qu’il se passe après ses condamnations, de ses enfants qui sont supposés être dans un centre de rééducation. En réalité, c’est une prison où des enfants ont été incarcérés dès l’âge de 12 ans depuis 2017 et qui grandissent entre ces murs avec absolument rien qui ressemble à de la rééducation ou de la réhabilitation."