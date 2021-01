Livre : "La Putain du Califat" ou l'enfer vécu par Marie, esclave de Daech durant trois ans

Le livre La Putain du Califat de Sara Daniel et Benoît Kanabus et paru chez Grasset raconte l'histoire de Marie, vendue et revendue, esclave de 12 maîtres pendant trois ans. Cette chrétienne témoigne de l’enfer qu’elle a vécu et, à travers elle, cela rappelle le traitement infligé par le groupe Etat islamique à des centaines de femmes qui n’étaient pas musulmanes et qui étaient les femmes de l’adversaire. "Personne n’a été détenu aussi longtemps que Marie. On a choisi un titre choc pour dépeindre la violence faite à ces femmes", explique Sara Daniel sur franceinfo lundi 11 janvier.

"Eradication" des chrétiens d'Orient

"Ce qui est frappant, c'est que derrière cette obsession de la pureté qu’a le Califat et tous les fondamentalistes islamistes, il y a une légalisation du viol et de la violence", souligne la grand reporter. "On a abandonné les chrétiens d’Orient. Ils étaient 1,5 million en Irak du temps de Saddam Hussein. Ils sont moins de 400 000 actuellement. C’est une éradication", conclut Sara Daniel.

