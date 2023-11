Guerre entre le Hamas et Israël : manifestation à Paris pour un "cessez-le-feu" à Gaza

Durée de la vidéo : 1 min

Samedi 11 novembre, à Paris, des milliers de manifestants ont réclamé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'arrêt du blocus dans l'enclave palestinienne.

Plusieurs milliers de personnes sont parties de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation, à Paris, samedi 11 novembre. Les manifestants réclament un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'arrêt du blocus dans l'enclave palestinienne. Dans le cortège, des syndicats et des mouvements étudiants ont défilé, mais aussi des partis politiques comme La France insoumise et le Nouveau parti anticapitaliste.

Une manifestation similaire s'est tenue à Toulouse

Mathilde Panot a salué les propos d'Emmanuel Macron, qui a appelé au cessez-le-feu à Gaza, tout en affirmant que le président de la République doit aller plus loin. "Il faut maintenant que la France parle d'une voix plus forte, notamment dans le Conseil de sécurité de l'ONU dont la France est membre permanent, qu'elle présente une résolution pour demander le cessez-le-feu", a affirmé la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Une manifestation similaire s'est tenue à Toulouse (Haute-Garonne), réunissant 1 200 personnes, selon la préfecture, et plus de 2 500, selon la CGT.