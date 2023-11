Marche contre l'antisémitisme : Emmanuel Macron prône l'unité

Durée de la vidéo : 1 min

Samedi 11 novembre, le président de la République a appelé les Français à se lever face à la multiplication récente des actes antisémites.

La marche contre l'antisémitisme s'élancera depuis l'Esplanade des Invalides, à Paris, dimanche 12 novembre. Le départ est prévu à 15 heures. Emmanuel Macron ne se rendra pas sur place. Mais dans un nouveau communiqué publié samedi soir, le président de la République a appelé les Français à se lever face à la multiplication récente des actes antisémites. "Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France", a déclaré le chef de l'État.

L'impossible union nationale ?

Les présidents du Sénat, Gérard Larcher, et de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sont à l'origine de la mobilisation et défileront en tête de cortège. Ils seront accompagnés de la Première ministre Élisabeth Borne et de plusieurs membres du gouvernement, mais aussi de nombreux partis et personnalités politiques, comme Nicolas Sarkozy et François Hollande. Marine Le Pen sera également présente, mais La France insoumise refuse de défiler à ses côtés. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre en Israël, plus de 1 200 actes antisémites ont été dénombrés en France.