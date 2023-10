Guerre entre le Hamas et Israël : des rassemblements à Tel-Aviv contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou

Durée de la vidéo : 2 min

Guerre entre le Hamas et Israël : des rassemblements à Tel-Aviv contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou Guerre entre le Hamas et Israël : des rassemblements à Tel-Aviv contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou - (franceinfo)

Article rédigé par franceinfo - franceinfo France Télévisions

À Tel-Aviv, des manifestants dénoncent la guerre contre le Hamas et ses milliers de victimes, et notamment la politique sécuritaire de Benyamin Netanyahou et de sa coalition.

En Israël aussi, des voix s’élèvent pour dénoncer la guerre et ses milliers de victimes civiles dans la bande de Gaza. "Nous souffrons tous et nous portons toujours le deuil pour les otages et les morts du 7 octobre. Mais nous portons aussi le deuil pour les innombrables morts à Gaza", assure une manifestante anti-gouvernement. La plupart des manifestants étaient déjà dans la rue avant le 7 octobre pour dénoncer une réforme judiciaire qui aurait donné des pouvoirs sans précédent au gouvernement. "Nous voulons des réponses de notre gouvernement" Ils accusent le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, et sa coalition d’extrême droite d’avoir semé le chaos au sein de la société et de l’armée israélienne, au détriment de la gestion sécuritaire du pays. Tous ici craignent que les otages aux mains du Hamas deviennent des victimes collatérales du conflit. Dimanche 29 octobre, les familles des disparus organisent leur veillée quotidienne. "Nous voulons des réponses de notre gouvernement. Personne ne vient nous parler", estime Micham Rahum, l’amie d’un otage israélien. Au même moment, le président israélien recevait des proches des otages.