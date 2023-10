Guerre entre le Hamas et Israël : dans l’enfer de Gaza

Article rédigé par franceinfo - V. Lerouge, T. Abu Rahmed, E. Noël France Télévisions

D’heure en heure, la situation à Gaza devient de plus en plus désespérée, s’alarme le secrétaire général de l’ONU. Tout manque et il est toujours aussi compliqué d’acheminer une aide d’urgence.

Des immeubles bombardés, éventrés, et à chaque fois, des corps sans vie dans les décombres. À Rafah, dans le sud de Gaza, des bombardements ont eu lieu, précisément là où la population était invitée à se réfugier, d’où la colère de certaines familles. "Tous les jours, nous voyons la même chose : des enfants de moins de 2 ou 3 ans, des bébés d’un ou deux mois, des femmes de 60 ans, des personnes de plus de 50 ans, alors où sont les combattants qu’ils visent ?", s’interroge un Palestinien. Les pénuries se font ressentir Et les pénuries se font ressentir, le quotidien est chaque jour un peu plus difficile : tout manque, il faut batailler pour trouver de quoi manger. “Tout ce dont on a besoin pour les enfants, du lait, des couches, il n’y a plus rien”, déplore une femme. Il est encore possible de trouver du riz et de l’huile, mais encore faut-il se les payer.