Guerre entre le Hamas et Israël : un regain inquiétant de l’antisémitisme en France

Depuis la guerre entre Israël et le Hamas, les actes d’antisémitisme sont de plus en plus nombreux en France avec plus de 800 actes et près de 400 interpellations recensés en trois semaines.

Ce sont des affiches avec les photos des otages israéliens. Cela fait trois semaines que des étudiants juifs les placardent sur les murs parisiens. La plupart sont déchirés, ou alors tagués d’inscriptions antisémites. “On a commencé ici, et quand on est revenu, les affiches étaient déjà toutes par terre”, détaille Yossef Marciano, secrétaire national de l’Union des étudiants juifs de France. Selon l’UEJF, la communauté juive change ses habitudes depuis le 7 octobre dernier. Une surveillance accrue “C’est une explosion de ce qu’on appelle l’antisémitisme du quotidien (…) il n’y a pas pour le moment d’agressions physiques”, précise Samuel Lejoyeux, président de l’UEJF. De nombreux graffitis contre les Juifs existent. À Lyon (Rhône), une école a été visée par des tags. La communauté juive s’inquiète en France. “On sent qu’il y a une certaine tension”, précise un pratiquant. Dans toute la France, une surveillance particulière a été mise en place.