Iran : un Irano-Britannique accusé d'espionnage a été exécuté

Alireza Agbari a été exécuté, Téhéran l'accusant d'espionnage. Une mort qui s'ajoute à la longue liste d'opposants politiques tués par le régime. Sept Français sont encore détenus dans le pays.

Le régime iranien continue d'imposer la peine de mort à ses opposants. Alireza Agbari, ancien responsable politique iranien possédant également la nationalité britannique, a été exécuté, a-t-on appris samedi 14 janvier. Il était accusé d'espionnage par Téhéran. Londres a immédiatement réagi par la voix de son Premier ministre, Rishi Sunak, qui s'est dit "consterné" et a évoqué "un acte impitoyable et lâche, perpétré par un régime barbare sans aucun respect pour les droits humains de son propre peuple".



Sept Français toujours détenus en Iran

Emmanuel Macron, pour sa part, a condamné "un acte odieux et barbare". D'après le Quai d'Orsay, sept Français sont toujours détenus en Iran, dont Cécile Kohler, enseignante et syndicaliste, et son compagnon Jacques Paris. Accusée d'espionnage en mai dernier, elle est emprisonnée dans un établissement de haute sécurité. Benjamin Brière, 37 ans, a lui été condamné à huit ans de prison pour avoir utilisé un drone, alors qu'il visitait le pays en tant que touriste.