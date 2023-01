Covid-19 : le nouveau variant XBB.1.5 bientôt en Europe ?

Un nouveau sous-variant d'Omicron détecté aux États-Unis, XBB.1.5, devrait arriver en Europe dans les prochaines semaines. S'il est plus contagieux et plus résistant aux anticorps, il ne produit pas davantage de formes sévères.

Il circule encore à très bas bruit en France, mais le sous-variant d'Omicron, XBB.1.5, devrait arriver en Europe d'ici un à deux mois, selon le Centre européen de contrôle des maladies. Il a été détecté aux États-Unis en octobre dernier et est devenu majoritaire dans l'État de New York. Plus contagieux et plus résistant aux anticorps, il ne serait en revanche pas à l'origine de formes plus graves de Covid-19.



Le Covid circule beaucoup en Chine aussi

"D'après les données qui viennent des États-Unis, il n'y a pas de signal de sévérité plus importante, en tout cas", précise Samira Fafi-Kremer, directrice de l'Institut de virologie de Strasbourg. Trois ans après son apparition, le monde n'en a donc pas fini avec le Covid-19. La Chine fait d'ailleurs face à une gigantesque vague épidémique et voit ses hôpitaux submergés et ses funérariums débordés. Le Covid y aurait fait 60 000 morts à l'hôpital depuis la levée des restrictions il y a un mois, selon les autorités.