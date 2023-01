Sécheresse : les nappes phréatiques françaises peinent à se recharger

L'année 2022 a été d'une sécheresse historique et les conséquences continuent de se faire ressentir. Les nappes phréatiques peinent à se recharger, faute de précipitations. Une situation qui complique la vie des agriculteurs.

Samedi 14 janvier, la terre du lac de Broc (Alpes-Maritimes) est craquelée, son décor désertique. Des promeneurs se baladent sur le lac immergé par neuf mètres d’eau. "Je cours de temps en temps ici, c’est vrai que je ne l’ai jamais vu aussi bas. C’est un peu triste”, dit un homme. À ce jour, plus des trois quarts des nappes phréatiques sont en dessous de la normale. Le couloir Rhône-Saône, la vallée de la Loire et la Gironde sont les plus touchés.



Des camions-citernes ravitaillent des villages

À Beurières, dans le Puy-de-Dôme, le forage qui alimente six communes est à sec, du jamais vu depuis 20 ans. Les habitants sont ravitaillés par camion-citerne. Après une année historiquement chaude et sèche, les nappes phréatiques peinent à se recharger. “Sur l’ensemble de l’année depuis février, on a un déficit en précipitations”, explique Pierre Panet, ingénieur au bureau de recherches géologiques et minières. Dans l'Ariège, un producteur céréalier a vu ses rendements chuter de moitié. En France, les nappes représentent deux tiers de l’eau potable et un tiers de l’irrigation agricole.