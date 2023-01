Allemagne : à Lützerath, des militants écologistes se mobilisent contre l'extension d'une mine de charbon

En Allemagne, samedi 14 janvier, des milliers de manifestants se sont mobilisés contre le projet d'extension d'une mine de charbon, qui prévoit de raser le village de Lützerath.

Malgré la pluie et alors que la nuit tombe, le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre se poursuit, samedi 14 janvier. Un peu plus tôt dans l'après-midi, des affrontements ont eu lieu des policiers et des militants qui tentaient de briser les barrages pour entrer sur le site minier de Lützerath (Allemagne). Les manifestants refusent la destruction de ce village, qui doit permettre l'extension d'une mine de charbon.



Greta Thunberg présente sur place

Samedi, ils étaient des milliers à affluer sur place, venant d'Allemagne comme d'autres pays européens. Parmi eux se trouvait la militante Greta Thunberg, qui souhaite faire du hameau le symbole de l'opposition aux énergies fossiles. "L'Allemagne est un des plus gros pollueurs au monde et a une énorme responsabilité", a-t-elle notamment déclaré à la foule. Depuis le début de la semaine, la police allemande a procédé à de nombreuses évacuations, mais les activistes continuent d'occuper le camp.