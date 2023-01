Guerre en Ukraine : la ville de Dnipro sévèrement touchée par deux vagues de missiles

En Ukraine, la ville de Dnipro a été frappée par deux vagues de missiles, jusque dans des quartiers résidentiels, samedi 14 janvier. Le bilan provisoire fait état d'au moins neuf morts.

À Dnipro (Ukraine), samedi 14 janvier, un immeuble de dix étages a été totalement éventré. Les deux vagues de missiles ont tout détruit, laissant en ruines tout un quartier résidentiel de la ville. Le bilan provisoire fait état de neuf morts et d'une soixantaine de blessés, dont 12 enfants. Sur des images amateures, on aperçoit des habitants tentant de se mettre à l'abri pendant que les secours recherchent des blessés dans les décombres et éteignent les départs de feu.

"C'est une telle horreur"

"J'habite ici, à 300 mètres. J'étais chez moi quand j'ai entendu une forte détonation. La vitre de ma fenêtre s'est brisée. J'ai couru ici. Les pauvres gens, c'est une telle horreur. Je n'ai pas de mots", confie un homme. A la suite de ces frappes, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a réagi. "Est-il possible d'arrêter la terreur russe ? Oui, c'est possible. Peut-on le faire autrement que sur le champ de bataille en Ukraine ? Malheureusement, non. Cela doit être fait sur notre terre, dans notre ciel, dans notre mer", a-t-il commenté.