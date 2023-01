Guerre en Ukraine : à Soledar, les soldats de Kiev "marchent sur les cadavres pour avancer" et tentent de maintenir leurs positions, coûte que coûte

Aux portes de la ville de Soledar, dans l’est ukrainien, alors que les combats font rage, franceinfo est allé à la rencontre des soldats ukrainiens épuisés après des semaines d’affrontements.

Dans les faubourgs de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, où les combats font rage, les soldats ukrainiens se croisent et échangent quelques mots. Andriy a passé plusieurs jours sur le front. Ce jeune militaire a vu la mort de près face à un ennemi qui sacrifie ses hommes sans compter.

>> DIRECT. Retrouvez ici les dernières informations sur la guerre en Ukraine

"C'est une boucherie, décrit-il. Les soldats russes se jettent dans la bataille par petits groupes. On les tue. D'autres arrivent et prennent leur place. On les tue de nouveau. Et cela n'arrête pas. Ils marchent sur les cadavres pour avancer." Andriy reconnaît également des pertes ukrainiennes importantes. Il décrit des soldats à bout de forces.

"Nos hommes sont exténués, ils combattent sans arrêt, ils n'ont pas le temps de se reposer. La situation est critique mais pas désespérée." Andriy à franceinfo

Les positions sont prises et reprises dans une ville en ruines. Volodia, de retour du front, accuse l'armée russe d'utiliser des armes bannies par les conventions internationales. "Ils utilisent toutes les armes, même celles qui sont interdites, dénonce-t-il. Comme des mines antipersonnel, des bombes au phosphore, des armes à sous-munitions et beaucoup d'autres." La ville résiste, mais pour combien de temps encore ? Une chose est certaine : les prochains jours seront décisifs.