DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev évoque un "scénario sanglant" à Bakhmout et Soledar

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Et voici tout de suite le premier point sur l'actualité :



Les syndicats des grandes entreprises de transport comme la SNCF ou la RATP ont fait part de leur détermination à s'opposer à la réforme des retraites et ont appelé à "une grève puissante" le jeudi 19 janvier. Age de départ en retraite, régimes spéciaux, pension minimum... On a répondu à vos questions sur la réforme du gouvernement.



Des combats acharnés se déroulent à Soledar, dans l'est de l'Ukraine, où la Russie tente coûte que coûte de renverser le cours de la guerre, changeant une nouvelle fois de chef militaire au moment où Kiev semble plus proche d'obtenir des armements lourds occidentaux.



Un homme d'une vingtaine d'années à l'identité incertaine a blessé "sans raison apparente à ce stade", hier matin, six personnes, dont une grièvement, avec un poinçon gare du Nord à Paris. Il a été maîtrisé par des policiers qui l'ont blessé par balle. Une enquête est en cours.



• Le Britannique Jeff Beck, guitariste "de génie" de rock, blues ou même de jazz, est mort mardi à 78 ans mardi à 78 ans d'une méningite. Il a taillé sa légende au sein du groupe les Yardbirds de Jimmy Page et Eric Clapton dans les années 1960.