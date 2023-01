Attaque des lieux de pouvoir au Brésil : l'ancien ministre de la Justice de Jair Bolsonaro arrêté

Près d'une semaine après le saccage de lieux de pouvoir au Brésil, l'enquête pointe Jair Bolsonaro et ses proches. Son ancien ministre de la Justice a notamment été arrêté, samedi 14 janvier, après que des documents accablants ont été retrouvés chez lui.

Dans un avion en provenance de Miami, Anderson Torres, ancien ministre de la Justice de Jair Bolsonaro, vient d'atterrir à Brasilia (Brésil), samedi 14 janvier. À peine le pied posé sur la terre ferme, il est arrêté par la police. Il est accusé de collusion avec les émeutiers qui ont saccagé des lieux de pouvoir au Brésil, dimanche 8 janvier. Un document accablant a été retrouvé chez lui : un projet de décret pour remplacer le tribunal suprême électoral par une commission majoritairement composée de militaires, afin d'annuler l'élection.

Les militaires aussi mis en cause par Lula

L’ancien président Jair Bolsonaro est aussi visé par l’enquête pour la diffusion de vidéos mettant en cause la régularité du scrutin. Les militaires, mis en cause pour leur complaisance pendant l’assaut du Parlement, sont accusés de complicité par le président Lula. “De nombreuses personnes de la police militaire étaient complices. De nombreuses personnes des forces armées, ici à l’intérieur, étaient complices. Je suis convaincu que la porte d’entrée a été ouverte pour que les manifestants puissent passer, car aucune porte du palais n’a été cassée”, dit-il. 1 200 personnes ont été arrêtées, certaines pour attaque de l’État démocratique et tentative de coup d’État.