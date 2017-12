Douze bonnes raisons de se réjouir de 2017 (même si vous pensez que l'année a été pourrie)

Réchauffement climatique, attentats, essais nucléaires, mort de grandes personnalités... Comme les précédentes, l'année 2017 a charrié son lot de mauvaises nouvelles. Mais tout n'a pas été si sombre ces douze derniers mois (si, si, on vous assure !). La preuve avec ces 12 informations réjouissantes sélectionnées par franceinfo.

1 Les sacs plastique à usage unique ont disparu

C'est l'une des rares bonnes nouvelles de l'année pour la planète. En France, depuis le 1er janvier 2017, les sacs plastique à usage unique sont interdits, en caisse comme en rayon, "sauf s’ils sont compostables en compostable domestique et biosourcés", comme l'explique le ministère de la Transition écologique et solidaire sur son site. Alors oui, tout n'est pas réglé en matière de déchets en plastique, mais cette interdiction est un premier pas important et une excellente nouvelle pour nos amis les poissons.

2 La parole des femmes se libère sur les violences sexuelles

Le magazine "Time" a désigné "personnalités de l'année" les femmes et les hommes "qui ont brisé le silence" dans les affaires de harcèlement et d'agressions sexuelles, le 6 décembre 2017. (TIME)

Un mal, pour un bien. En révélant début octobre les turpitudes et la violence du producteur américain Harvey Weinstein, le New York Times et le New Yorker ont lancé un gigantesque mouvement de société contre les violences sexuelles, un peu partout dans le monde. De nombreuses femmes ont pris la parole via les mots-clés #MeToo ou #BalanceTonPorc, de nombreux agresseurs se sont retrouvés confrontés à leurs actes. En France, les plaintes contre les violences sexuelles ont par exemple augmenté de 30% en octobre. "Cette affaire fait partie des moments d'histoire, avec un grand H, où d'un coup se condense une colère, ce que j'appelle même une révolte", analyse la philosophe Geneviève Fraisse, interrogée par franceinfo. Il reste beaucoup à faire pour éradiquer cette violence, mais l'année 2017 a fait avancer les choses.

3 En Arabie saoudite, les femmes vont avoir le droit de conduire

Une Saoudienne au volant, le 27 septembre 2017 à Jeddah (Arabie Saoudite). (REEM BAESHEN / AFP)

Dans le royaume des Saoud, on est encore loin d'une révolte comparable au mouvement #MeToo ou #BalanceTonPorc. Mais même dans cette société ultraconservatrice et misogyne, les droits des femmes ont progressé en 2017. Un décret royal, signé par le roi Salmane le 26 septembre, les autorise à obtenir un permis de conduire. La mesure devrait entrer en vigueur d'ici juin 2018. Une avancée pour le dernier pays à interdire la conduite aux femmes, même si la route est encore longue. En Arabie saoudite, les femmes doivent toujours porter le voile intégral en public et avoir l'accord d'un "tuteur masculin" pour voyager ou faire des études.

4 La France est double championne du monde de handball

L'équipe de France de handball et sa capitaine, Siraba Dembélé (centre), le 17 décembre 2017 à Hambourg, en Allemagne. (AXEL HEIMKEN / DPA)

Sur les parquets de handball, l'année 2017 s'est terminée comme elle avait commencé : par un titre de champion du monde, après une victoire en finale face à la Norvège. Après les Experts en janvier, l'équipe de France féminine a décroché la médaille d'or au Mondial le 17 décembre. Si ce n'est pas une première pour les deux sélections, c'est la première fois que la France détient les deux couronnes. Aucune nation sportive n'avait réussi ce doublé depuis l'URSS en 1982.

5 Paris a (enfin) obtenu les Jeux olympiques

Les unes de la presse quotidienne française célèbrent la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux olympiques, le 14 septembre 2017. (FRANCEINFO)

Pour le sport français, la nouvelle de l'année est tombée le 13 septembre. En 2024, Paris accueillera à nouveau les Jeux olympiques, cent ans après la dernière édition organisée dans la capitale. Un événement qui devrait dynamiser la région parisienne, générer quelques retombées économiques, nous permettre de faire la fête et améliorer l'image de la France à l'étranger. Même si, on vous l'accorde, cette information a aussi son côté obscur si vous n'aimez pas le sport et que vous vivez en Ile-de-France.

6 Un bébé panda est né en France

Yuan Meng lors de sa "cérémonie du nom", au zoo de Beauval (Loir-et-Cher), le 4 décembre 2017. (THIBAULT CAMUS / AFP)

Comme chaque année, les pandas ont été au rendez-vous pour égayer l'actualité. Deux bébés sont nés le 4 août au zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher. Si l'un d'eux n'a pas survécu, le second se porte très bien. Baptisé en grandes pompes début décembre, en présence de sa "marraine" Brigitte Macron, Yuan Meng – "la réalisation d'un rêve, d'un souhait" en chinois – doit faire ses premiers pas en public le 13 janvier 2018. De quoi bien commencer l'année.

7 Un homme brûlé à 95% a été sauvé par une greffe de peau de son jumeau

Le professeur Maurice Mimoun, Franck et son frère Eric (MAURICE MIMOUN / HOPITAL SAINT-LOUIS AP-HP)

Un miracle médical, doublé d'une belle histoire de famille. Brûlé à 95% après un accident du travail, Franck, 33 ans, a été sauvé grâce à une greffe de peau de son frère jumeau. "J'ai encore un peu de mal à marcher, mais je n'ai plus de douleurs. Je suis content d'être en vie", expliquait-il à franceinfo en novembre. Cette opération, réalisée à Paris par le professeur Maurice Mimoun, est une première mondiale. Une première qui donne de l'espoir aux médecins, pour pouvoir ensuite envisager de faire progresser la réussite des greffes de peau. "On a compris qu'on pouvait sauver des brûlés à 95% si on disposait rapidement d'une peau, que l'on espère un jour universelle", explique Maurice Mimoun.

8 Kate et William attendent un nouvel enfant (et Harry va se marier)

Kate et William, accompagnés de leurs enfants George et Charlotte, après le baptême de cette dernière, à Sandringham (Royaume-Uni), le 5 juillet 2015. (MARIO TESTINO / AP / SIPA )

L'année 2017 a été riche en nouvelles réjouissantes pour la famille royale britannique. Kate et William ont annoncé en septembre qu'ils attendaient un troisième enfant, après George (4 ans) et Charlotte (2 ans). Fille ou garçon, le futur bébé prendra la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Une naissance qui fait reculer d'un cran supplémentaire le prince Harry. Mais le frère de William peut quand même se réjouir : il s'est fiancé en novembre avec l'actrice Meghan Markle, qu'il épousera au printemps 2018.

9 Le jeu vidéo culte "Age of Empires" va avoir une suite

Depuis 2005 et la sortie du dernier épisode, c'est une nouvelle que les joueurs n'attendaient plus. Un nouvel opus d'Age of Empires, le mythique jeu de stratégie sorti en 1997, est en préparation, a annoncé Microsoft fin août. Après l'Antiquité (Age of Empires I), le Moyen-âge (Age of Empires II) et la conquête de l'Amérique au XVIIIe siècle (Age of Empires III), le jeu promet, dans une bande-annonce mystérieuse, qu'un "nouvel âge est à venir". Si l'époque change, les grands principes de la saga – la gestion en temps réel d'une civilisation, de ses ressources, de son armée et de ses ennemis – devraient être au rendez-vous.

10 Il existe un nouveau type de chocolat

Vous pensiez que le chocolat n'était que noir, au lait ou blanc ? L'année 2017 a vu la naissance officielle du chocolat "rubis", de couleur naturellement... rose. Révolution ou coup marketing ? A franceinfo, où nous avons pu goûter le produit, les avis sont partagés sur ce drôle de chocolat "sucré", "bizarre", avec "une touche fruitée". Pour Hugues Pouget, pâtissier à Paris, "la palette des possibilités s'élargit". Et les gourmands applaudissent.

11 La sonde Cassini doit encore révéler ses secrets

(HANDOUT / NASA/JPL-CALTECH)

Cassini est morte, vive Cassini. La sonde spatiale, lancée en 1997 pour entrer en orbite autour de Saturne, a achevé le 15 septembre sa mission en se désintégrant dans l'atmosphère de la planète géante. En vingt ans, les observations qu'elle a recueillies ont alimenté environ 4 000 communications scientifiques. "La découverte de mondes océaniques sur Titan et surtout Encelade par Cassini a tout changé en révélant des endroits surprenants pour la recherche d'une vie potentielle au-delà de la Terre", expliquait le patron des missions de la Nasa, Thomas Zurbuchen. Et ce n'est pas terminé : les dernières informations récoltées durant son plongeon vers Saturne continueront d'être étudiées pendant des années.

12 La pizza napolitaine est entrée au patrimoine de l'Unesco

Elle est enfin reconnue à sa juste valeur. L'Unesco a fait entrer cette année l'art du pizzaiolo napolitain au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une entrée symbolique, qui donne une certaine visibilité à la gastronomie de Naples (Italie) et un vernis culturel à vos soirées pizzas-bières-foot.