Qui est Meghan Markle, l'actrice américaine qui va épouser le prince Harry ?

Eclipsera-t-elle Kate Middleton dans le cœur des adorateurs de la famille royale britannique ? Meghan Markle va épouser le prince Harry au printemps 2018, a annoncé un communiqué officiel de la résidence officielle du prince Charles, père de ce dernier, lundi 27 novembre. Le couple s'est rencontrée en juillet 2016, et leur relation avait été dévoilée au grand jour en novembre de la même année. Si Meghan Markle, 36 ans, a commencé à apparaître en public avec le prince Harry, elle n'est pas forcément très connue du grand public.

Elle est connue pour ses rôles à la télévision

En emménageant avec son futur mari à Kensington Palace, Meghan Markle consacrera sans doute beaucoup de son temps aux œuvres de charité, mais tire un trait sur sa carrière d'actrice. Son visage est surtout connu pour ses rôles à la télévision. Elle est apparue dans de petits rôles dans des séries comme Fringe, Les Experts ou FBI : Portés disparus, mais son personnage le plus connu est celui de Rachel Zane dans Suits. Depuis 2011, elle y incarne Rachel Zane, une des assistantes d'un cabinet d'avocats. Le tournage de la septième et dernière saison vient de se terminer.

Elle a également collaboré avec les Nations uniespour défendre l'égalité des genres et les droits des femmes. Elle dirigeait aussi un site consacré à l'art de vivre, The Tig, qui a fermé en avril.

Elle est américaine, catholique et divorcée

Voilà qui fera peut-être s'étrangler les plus traditionalistes à Westminster. Comme Kate Middleton, Meghan Markle est une roturière, mais elle est née encore plus loin de la noblesse britannique : à Los Angeles, en 1981. Il fut un temps où sa nationalité n'aurait pas été anodine : la dernière Américaine à souhaiter épouser un membre de la famille royale, Wallis Simpson, a conduit son futur époux le roi Edouard VIII à abdiquer en 1936.

Il faut dire qu'elle était également divorcée, un statut qu'elle partagerait aussi avec Meghan Markle : en 2011, elle avait épousé un producteur d'Hollywood, Trevor Engelson, dont elle a divorcé un peu moins de trois ans plus tard. Selon le site Deadline Hollywood (en anglais), ce dernier travaille d'ailleurs sur une série comique dont les ressemblances avec la réalité ne sont sans doutes pas fortuites : l'histoire d'un homme dont l'ex-épouse se marie à un prince britannique, et avec qui il doit partager la garde de ses enfants.

Enfin, la confession religieuse de la jeune femme aurait peut-être, à une autre époque, empêché cette union, puisque le fait d'épouser un ou une catholique excluait les membres de la famille royale de la ligne de succession jusqu'à l'adoption de nouvelles règles en 2015, rappelle Le Monde.

Sa mère est afro-américaine, et elle a subi des commentaires racistes

Meghan Markle est née d'un père blanc, originaire d'Irlande et des Pays-Bas, et d'une mère noire américaine. Un metissage qui fut l'un des principaux sujets de commentaires au sujet de son couple avec le prince Harry, quand celui-ci fut révélé, au point que Kensigton Palace dut officialiser la relation, en novembre 2016, dans un communiqué évoquant notamment "des articles de commentaires aux relents racistes" et "le sexisme et le racisme des trolls sur les réseaux sociaux et des commentaires d'articles en ligne". Le Daily Mail, notamment, s'était penché sur l'enfance Meghan Markle, la qualifiant de "(presque) directement sortie de Compton", référence à un quartier populaire de Los Angeles marqué par la criminalité dans lequel elle n'a pourtant pas grandi.

"Mes origines mixtes ont sans doute créé une zone grise autour de la façon dont je me définis, comme si j’avais un pied de chaque côté de la barrière, mais j’en suis venue à l’accepter", expliquait-elle au magazine Elle (en anglais), dans une interview où elle revient longuement sur son expérience du racisme.