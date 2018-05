DIRECT. Harry et Meghan Markle faits duc et duchesse de Sussex par la reine, à quelques heures de leur mariage

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HARRY_MEGHAN

: La reine Elizabeth II vient d'annoncer les futurs titres des mariés. Harry et Meghan Markle seront désormais connus sous les titres de duc et duchesse de Sussex.

: Plus que quelques heures avant le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. France 2 vous propose de suivre l'événement en direct, avec Julian Bugier et Stéphane Bern. Pour ne rien rater, c'est par ici.

: C'est le jour J pour le prince Harry et Meghan Markle. Regardez en direct l'édition spéciale de France 2.

: Le Parisien publie un dossier sur le mariage "chic et choc" du prince Harry et de Meghan Markle.



(LE PARISIEN)

: "Ce serait génial, mais ça ne peut pas être ça, ça doit juste être une autre garden-party ou un truc dans le genre."



Comme beaucoup des 1 200 "anonymes" invités par la famille royale à assister au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, Scott Ross, officier des cadets de la Royal Air Force, a eu du mal à y croire.





(DR)



(DR)

: "C'est fantastique d'être l'une des 1 200 personnes choisies. C'est un immense honneur. C'est vraiment très excitant."



Rosie Ginday fait partie des "membres du public" invités à venir assister aux premières loges au mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château royal de Windsor.





(DR)



: Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle ont choisi d'inviter 1 200 "membres du public" à leur mariage au château de Windsor. Rosie, Helen et Scott sont trois de ces anonymes conviés à la noce. Ils m'ont raconté leur surprise lorsqu'ils ont appris l'honneur qui leur était fait.



(VICTORIA JONES / AFP)