Avant le mariage princier, Meghan Markle enfile la robe dans le dernier épisode de Suits

Ce sera son dernier rôle à l'écran. L'actrice Meghan Markle, future épouse du prince Harry, apparaît pour la dernière fois dans l'épisode final de la saison 7 de Suits : avocats sur mesure, diffusé mercredi 25 avril aux Etats-Unis. Une ultime apparition en forme de clin d'œil puisque son personnage se marie dans ce dernier épisode.

En robe blanche bustier au jupon évasé brodé, elle avance lentement dans la chapelle, vers son fiancé, Patrick J. Adams, alias Mike Ross, un séduisant avocat. Quelques secondes plus tard, les mains jointes à celles de son promis, elle murmure : "Tu es le mari que j'ai toujours voulu. Je t'aime et t'aimerai toujours".

After seven seasons, the moment has finally arrived. Don't miss #MikeAndRachel say "I do" in the two-episode season finale, this Wednesday at 9/8c on @USA_Network. pic.twitter.com/wYkh9rLy0T