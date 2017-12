D'Hollywood à l'Assemblée nationale... Depuis l'affaire Weinstein, à chaque jour son scandale sexuel

6 octobre : Andy Signore, vidéaste en ligne. Sur les réseaux sociaux, au moins cinq jeunes femmes accusent le créateur des "Honest Trailers", des vidéos très populaires sur YouTube, de harcèlement et d’agression sexuelle. Remercié par le groupe Defy Media, le vidéaste de 38 ans nie formellement les faits.

6 octobre : Michael Hafford, chroniqueur indépendant. Trois femmes témoignent sur Twitter, photos à l’appui, des violences qu’elles ont subies de la part d'un Américain. Son nom est révélé par les médias : Michael Hafford, auteur, notamment, d’une chronique humoristique sur l’homme féministe...

7 octobre : Roy Price, patron d'Amazon Studios. Isa Hackett, productrice de la série The Man in the High Castle, diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande d'Amazon, affirme au Hollywood Reporter avoir reçu à plusieurs reprises, lors d'une soirée en juillet 2015, des avances de la part de Roy Price. Elle lui reproche d'avoir évoqué des suggestions obscènes dans un taxi puis d’avoir persisté au cours de la fête. Le quinquagénaire est mis "en congé avec effet immédiat", sans faire de commentaire sur ces accusations.

10 octobre : Adam Venit, agent. Terry Crews, vedette de la série Brooklyn Nine-Nine, raconte sur Twitter avoir été agressé sexuellement par un "haut responsable d’Hollywood". La personne visée se révèle être Adam Venit, un agent qui représente notamment Dustin Hoffman et Brett Ratner. Il est mis en congé de sa société, la WME, pendant trente jours.

12 octobre : Ben Affleck, acteur. Le comédien de 45 ans, d’abord accusé par certaines actrices d'avoir passé sous silence les agissements d’Harvey Weinstein, est visé à son tour. Deux épisodes ressurgissent sur Twitter : en 2001, il avait attrapé un des seins de l'actrice Hilarie Burton lors d’une émission de MTV. Une maquilleuse affirme de son côté qu'il lui a "attrapé les fesses" lors d'une fête à l'occasion des Golden Globes en 2014. "J'ai agi de manière inappropriée envers mademoiselle Burton et je m'excuse sincèrement", réagit Ben Affleck sur Twitter au sujet d’Hilarie Burton, sans faire de commentaire sur l’autre affaire.

12 octobre : Lockhart Steele, directeur éditorial. Une ancienne employée de Vox Media raconte avoir été harcelée sexuellement par un responsable de l'entreprise. Elle ne donne pas de nom mais quelques jours plus tard, le PDG du groupe annonce le licenciement de Lockhart Steele.

13 octobre : Oliver Stone, réalisateur. L'actrice et mannequin Carrie Stevens met en cause le cinéaste de 71 ans sur Twitter : "Quand j'ai entendu parler de Harvey, je me suis souvenu qu'Oliver passait devant moi et attrapait mon bustier alors qu'il sortait par la porte d'entrée d'une fête." C’était en 1991, après la sortie de JFK. Le 27 octobre, l'actrice Melissa Gilbert accuse à son tour Oliver Stone de l'avoir harcelée, la même année, lorsqu'elle a auditionné pour The Doors. Réponse de l’intéressé : "Nous avons auditionné des dizaines d'acteurs (...) et nous avions été clairs sur le fait que notre film allait être torride, cru et rock'n'roll. Tous les candidats savaient que les scènes des auditions étaient répétées en présence de ma directrice de casting, Risa Bramon Garcia, dans un environnement serein pour tous."

15 octobre : Jean Lassalle, député. Une ancienne attachée parlementaire, Julia Castanier, accuse sur Twitter l’élu des Pyrénées-Atlantiques de lui avoir mis une "main aux fesses" il y a huit ans sous les ors de l’Assemblée nationale. Dans la foulée, une journaliste japonaise l'accuse d'avoir tenté de l'embrasser de force dans un ascenseur. Il aurait également proposé à une ancienne élue socialiste de prendre une douche ensemble dans les sanitaires de l'Assemblée. Aucune plainte n’est déposée. "J'ai certainement dû être maladroit", se défend le député de 62 ans, avant de reconnaître avoir "une tendance à embrasser fortement", "une tendance à être tactile". "En huit jours, mon cas est passé d'une main aux fesses à [celui d']un prédateur sexuel", regrette l’ex-candidat à la présidentielle.

16 octobre : Richard Branson, entrepreneur. Le milliardaire britannique de 67 ans, créateur de Virgin Group, est accusé de harcèlement sexuel par la chanteuse Antonia Jenae lors d’une fête organisée en 2010. "Richard n'a aucun souvenir de cette affaire", assure son porte-parole.

17 octobre : Bob Weinstein, producteur. Le frère de Harvey Weinstein, avec qui il a fondé Miramax et Weinstein Company, est accusé à son tour de harcèlement sexuel. La scénariste et productrice Amanda Segel affirme qu’il lui a demandé à plusieurs reprises de le rejoindre pour des dîners, menaçant de la congédier si elle n'acceptait pas d'y aller. L'avocat et les représentants du médiatique sexagénaire ont nié ces allégations.

17 octobre : Chris Savino, scénariste et producteur. Le créateur de la série The Loud House est accusé de harcèlement sexuel par une douzaine de femmes. Ecarté de la chaîne de télévision américaine Nickelodeon, le showrunner de 46 ans dit être "profondément désolé et honteux".

18 octobre : Gilbert Rozon, producteur. Sur Facebook, l'humoriste québécois Guillaume Wagner accuse publiquement le Canadien de 63 ans d'être un "agresseur", après les allégations de neuf femmes qui disent avoir été victimes du fondateur du festival "Juste pour rire". L’une d’entre elles avait porté plainte en décembre 2016. Dans le sillage de ces révélations, l'animatrice et productrice québécoise Julie Snyder porte plainte à son tour pour agression sexuelle. Selon Radio Canada, Gilbert Rozon était déjà visé par une enquête de la police de Montréal pour une affaire qui se serait produite à Paris en 1994. Le producteur démissionne de toutes ses fonctions et est écarté du télé-crochet "La France a un incroyable talent" sur M6. "A toutes celles et ceux que j'ai pu offenser au cours de ma vie, j'en suis sincèrement désolé", plaide-t-il.