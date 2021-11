Migrants : comment sortir de la crise ?

Franceinfo

La crise migratoire semble insoluble pour les autorités. Quelles sont les actions à mener pour sortir de la crise ? Élément de réponse avec Sébastien Nadot, député de Haute-Garonne (Liberté et Territoires) et président de la commission d’enquête parlementaire sur l’immigration.

Alors que cette commission d’enquête a publié un rapport sur l’immigration, Sébastien Nadot déplore les images de l’évacuation du campement de Grande-Synthe du mardi 16 novembre et prévient les Français que d’autres crises sont à venir si elles ne sont pas déjà à notre porte. Le député appelle à faire preuve d’humanité et regrette cette absence actuelle d’humanité en Europe et en France au sujet des migrants.



Expulsions inutiles

Alors qu’une partie de la population éprouve une crainte vis-à-vis de la crise migratoire, Sébastien Nadot maintient qu’il y a "une urgence humanitaire". Le député évoque le droit et estime que le droit des migrants est bafoué, notamment à Calais. Après avoir félicité le travail des associations humanitaires, Sébastien Nadot a rappelé que les expulsions de migrants étaient inutiles. En effet, le député précise que malgré les expulsions, les migrants sont toujours là et que ces expulsions ne résolvent aucun problème.