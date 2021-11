Sécurité sociale : le gouvernement veut réformer le système de santé

franceinfo

Le gouvernement souhaite réformer le système de santé qu’il juge trop complexe et vise en particulier les mutuelles. En quoi consistera cette éventuelle réforme ? Éléments de réponse avec Gilles Papin, journaliste France Télévisions.

D’après le gouvernement, le système de santé est complexe et inéquitable. À l’heure sur une dépense de santé, la Sécurité sociale rembourse 75%, 15% pour les mutuelles et 10% pour les ménages. Si 95% des Français ont une complémentaire santé, 20% des retraités n’ont pas les moyens de payer une mutuelle. Un problème qui touche également certains travailleurs indépendants, des chômeurs et des étudiants.

Olivier Véran souhaite la "Grande Sécu"

Le ministère de la Santé constate une augmentation des cotisations de près de 45% sur 10 ans alors que les remboursements n’ont augmenté que de 15% sur la même période. Le ministre de la Santé Olivier Véran propose la création d’une "Grande Sécu", c’est-à-dire, l’extension de la quasi-totalité des remboursements à l’assurance-maladie. Cette dernière rembourserait la médecine de ville, les médicaments, les lunettes et les prothèses dentaires et auditives. Les mutuelles conserveraient les dépassements d’honoraires, les chambres en hospitalisations et les soins qui ne relèvent pas du 100% santé.