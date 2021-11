Climat : un demi-degré aux conséquences désastreuses pour la planète

De 1,5 à 2 degrés d'augmentation de la température moyenne sur la planète : le changement peut paraître minime, mais selon les estimations, l'impact serait majeur sur la biodiversité et la population.

Déambuler dans les rues d'Étretat (Seine-Maritime) pourrait devenir dangereux au vu de la situation climatique. Les rues, où les piétons peuvent marcher, deviendraient des rivières sauvages. Deux degrés de plus en moyenne qui changeraient tout : le niveau de l'océan grimperait de 43 centimètres et les pics de chaleur seraient 14 fois plus fréquents. Les citoyens remarquent la différence au niveau climatique au fil des décennies. "Quand j'étais enfant, c'était rarissime que j'aie chaud l'été, maintenant, j'appréhende l'été", témoigne une femme.

Une hausse de 1,5 degré atteinte en 2030

D'après les expertises du GIEC, une hausse de la température de 1,5 degré sera atteinte en 2030, avec près de 10 ans d'attente sur les estimations prévues. L'objectif fixé par les pays participants à la COP 21 de 2015, à Paris, paraît ambitieux. Pour éviter des dommages irréversibles, il faudrait agir sept fois plus vite. "À 2 degrés Celsius, c'est 200 millions de personnes en décès prématuré, touchées par rapport à un scénario à 1,5 degrés Celsius", explique Pierre Canet, responsable environnement WWF.