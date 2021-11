Consommation : les clients font un retour en force dans les restaurants

À Marseille (Bouches-du-Rhône), les tables d'un restaurant du centre-ville sont toutes réservées, mais le téléphone n'arrête pas de sonner pour tenter de réserver une place, sans succès. Après des mois compliqués, liés au Covid-19 et aux nombreuses restrictions ayant touché le service de la restauration, afficher complet est un soulagement pour le propriétaire. "Après ces 18 mois de frustration, les gens sont revenus au pas de charge", estime-t-il. Pour les clients, c'est également la joie.

Des terrasses et restaurants bondés

Dimanche 31 octobre, de nombreuses terrasses et restaurants affichaient complet dans la cité phocéenne. Et les clients n'hésitent pas à se faire plaisir, après des mois de retenue durant la pandémie du Covid-19. 150 euros, 280 euros,... Les prix flambent pour se faire plaisir, et ce, malgré la hausse du prix des matières premières et l'obligation de présentation du pass sanitaire pour accéder aux restaurants.