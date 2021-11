Népal : les trois alpinistes français toujours recherchés par les équipes de secours

L. Berbey, R. Miri, C. Meyer, M. Bernouin, N. Sadok

Près d'une dizaine de secouristes sont dépêchés dans les montagnes népalaises, sur les traces de l'avalanche qui aurait emporté trois alpinistes français, il y a près d'une semaine. Dimanche 31 octobre, des sacs et équipements ont été aperçus par les hélicoptères en survol dans la zone. Mais aucun signe des alpinistes. "Nous, on est dévastés par la situation, on a perdu des amis. C'était des gens professionnels, qui avaient bien étudié leur ascension", explique Stéphane Benoist, responsable du groupe Excellence alpinisme national.

L'Ama Dablam, l'objectif des alpinistes

Après avoir débuté l'ascension mardi 26 octobre, les trois alpinistes ont dû faire face à une première coulée de neige quelques heures plus tard. En faisant demi-tour, ils sont ensuite rattrapés par une nouvelle coulée de neige, qui dévale sur 3 000 mètres. Leur objectif était de gravir au sommet de l'Ama Dablam, qui culmine à 6 814 mètres. Un sommet "vierge", et dont il n'existait pas d'itinéraire pour y accéder, rappelle Nicolas Raynaud, président de la fédération française des clubs alpins et de montagne. Des alpinistes aguerris probablement victimes d'une tragédie.