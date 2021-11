Santé : une lutte désormais plus efficace face au tabac et à la cigarette

Arrêter la cigarette serait plus simple en 2021 qu'au début du siècle. "On a beaucoup d'armes aujourd'hui parce qu'on connaît mieux le mécanisme d'addiction. Au cœur de l'addiction, il y a la nicotine", explique le docteur Damien Mascret, journaliste santé de France Télévisions. La nicotine, utilisée pour calmer, voire arrêter l'envie de fumer, est disponible sous de nombreuses formes : gommes, patchs, sprays. "Une solution idéale", selon le professionnel de santé, pour supprimer les envies.

La cigarette électronique, une solution moderne ?

Notamment utilisée par d'anciens fumeurs, la cigarette électronique pourrait permettre de ralentir sa consommation de tabac. "On considère que cela double les chances de réussir à se passer du tabac, et puis surtout, il y a beaucoup moins de toxiques : il y a 1% des toxiques en aérosol qu'on trouve dans la fumée du tabac", ajoute le docteur Damien Mascret. L'aspect psychologique joue également un rôle essentiel dans la consommation de tabac. "Le simple fait de penser à la cigarette qu'on va fumer active déjà le circuit du plaisir et par la suite, vous faites tout pour en fumer", explique-t-il. Il est possible de calmer une envie par de l'hypnose ou de l'acupuncture et il est préférable d'éviter de s'entourer d'objets tels que les briquets ou les cendriers.