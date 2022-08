Incendies : 2022, une année record en France

Cette année, avec les périodes de canicule et de sécheresse à répétition, la France brûle plus intensément que jamais.

En 2022, les incendies n’ont jamais été aussi nombreux en France. "La Gironde est le département le plus touché par les incendies depuis le début de cet été", explique la journaliste Pauline Forgue, mardi 9 août, sur le plateau du 23h de franceinfo. "Plusieurs zones sont concernées, notamment le sud de la France, plutôt habitué à vivre ce type de phénomène tous les ans, mais également des zones jusque-là plutôt épargnées, comme en Bretagne", poursuit la journaliste.

Plus de 50 000 hectares brûlés depuis le début de l'année

2022 est une année record, avec 256 départs de feux et 50 599 hectares de végétation brûlés depuis janvier dernier. "On est sur des surfaces très supérieures à l’année moyenne qui est autour de 15 000 hectares", constate Jean-Louis Pestour, responsable national des incendies à l’ONF (Office national des forêts). "Le nombre d’incendies est aussi multiplié par deux par rapport à une année moyenne, donc on est très inquiet pour la suite", alerte-t-il.